На Рівненщині горів монастир

Рівненські рятувальники ліквідували пожежу господарської будівлі Свято-Успенського чоловічого монастиря у селі Липки Гощанського району.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Рівненській області.

"О 09:47 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про пожежу у господарській будівлі Свято-Успенського чоловічого монастиря. На місце виклику було направлено п'ять чергових пожежно-рятувальних відділень зі смт Гоща, м. Рівне та м. Корця", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники встановили, що вогнем охоплено господарську будівлю поділену на кілька секцій. Ще до приїзду вогнеборців вибухнуло п'ять двохсотлітрових ємностей з пальним. Була серйозна загроза знищення вогнем складу, де зберігалися каністри та бочки з паливно-мастильними матеріалами. Вогнеборці одразу подали на захист складу вогнегасні речовини. Окремо рятувальники відігнали на безпечну відстань з гаражів два трактори та вантажний автомобіль, а з однієї із палаючих будівель винесли три газових балони, які від високої температури могли б призвести до вибуху та руйнувань.

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"Значно ускладнювало роботу бійців ДСНС по гасінню пожежі сильне задимлення з практично нульовою видимістю, суха вітряна погода та велике пожежне навантаження. Ціною значних зусиль об 11:50 пожежу вдалося локалізувати, а о 14:45 повністю ліквідувати. Жертв та постраждалих не має. Монастир вогнем не пошкоджено", - інформує пресслужба.

Вогнем знищено господарчу будівлю та речі господарського вжитку. До гасіння було залучено 5 пожежних автоцистерн та 42 чоловіки особового складу рятувальників. Причина пожежі та завдані збитки встановлюються.