На Запоріжжі діагностували 10 нових випадків COVID-19

За добу в Запорізькій області діагностували 10 нових випадків коронавірусу, таким чином кількість хворих сягнула 64. Троє хворих - з Мелітополя.

Про це повідомляє лабораторний центр МОЗ.

"За останню добу зафіксовано 10 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Мелітопольської міської ради, в Мелітополі за минулу добу підтверджено 3 нових випадки коронавірусної інфекції. Серед захворілих дітей немає.

"Двоє нових пацієнтів виявлені при звернені за медичною допомогою. З їх слів, за межі країни вони не виїжджали та з хворими, у яких підтверджено COVID-19, не спілкувались. Продовжується епідеміологічне розслідування, визначається коло контактних осіб, за якими встановлюється медичний нагляд. Третій пацієнт 10 днів як повернувся з Перу й перебував на самоізоляції", - повідомили в мерії.

Стан пацієнтів лікарі оцінюють як легкої та середньої тяжкості, всі вони отримують необхідне лікування під наглядом сімейного лікаря.

Всього в області COVID-19 підтверджено у 64 осіб із них 8 вже одужали.