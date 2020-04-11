На Запоріжжі діагностували 10 нових випадків COVID-19
Про це повідомляє лабораторний центр МОЗ.
"За останню добу зафіксовано 10 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання", - йдеться у повідомленні.
За інформацією Мелітопольської міської ради, в Мелітополі за минулу добу підтверджено 3 нових випадки коронавірусної інфекції. Серед захворілих дітей немає.
"Двоє нових пацієнтів виявлені при звернені за медичною допомогою. З їх слів, за межі країни вони не виїжджали та з хворими, у яких підтверджено COVID-19, не спілкувались. Продовжується епідеміологічне розслідування, визначається коло контактних осіб, за якими встановлюється медичний нагляд. Третій пацієнт 10 днів як повернувся з Перу й перебував на самоізоляції", - повідомили в мерії.
Стан пацієнтів лікарі оцінюють як легкої та середньої тяжкості, всі вони отримують необхідне лікування під наглядом сімейного лікаря.
Всього в області COVID-19 підтверджено у 64 осіб із них 8 вже одужали.