Зеленський ознайомився з планом розбудови бази ВМС України у Бердянську

Під час робочої поїздки до Запорізької області Президент України Володимир Зеленський ознайомився з планом розбудови бази «Схід» ВМС України у Бердянську.

Про це інформує офіційне інтернет-представництво глави держави.

Президент оглянув територію Бердянського морського торговельного порту, де заплановане створення об'єктів інфраструктури військово-морської бази «Схід» ВМС Збройних сил України, яка нині дислокується у Миколаєві, а також ознайомився з оперативною обстановкою в Азовському морі.

Зеленський ознайомився з планом розбудови бази «Схід» ВМС України у Бердянську / Фото: Офіс Президента

«Дуже важливо мати свої кораблі в цьому місці. Адже таким чином ми захистимо наші порти, нашу торгівлю. Це пряма допомога економіці», – зазначив Зеленський.

Президенту доповіли, що всі роботи з розбудови заплановані на 2020-2021 роки.

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Цього року, зокрема, розроблятимуть документацію щодо передачі об'єктів інфраструктури порту в управління Міністерства оборони від Міністерства інфраструктури, демонтують окремі об'єкти на цих територіях, проведуть експертну оцінку та розробку проєктної документації гідротехнічної споруди, де дислокуватиметься майбутній склад дивізіонів.

Повідомляється, що наступного року побудують причали, а також відновлять житлово-господарські та адміністративні об'єкти.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою в Донецькій та Запорізькій областях.