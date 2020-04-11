Пожежа, що триває тиждень: на Житомирщині затримали паліїв

Пожежа, що триває тиждень: на Житомирщині затримали паліїв

Укрінформ
На Житомирщині затримали двох молодих чоловіків, які спричинили масштабну лісову пожежу, що триває упродовж тижня.

Про це повідомляє ДСНС України.

«Чоловіків затримали поблизу села Рубежівка Народицького району, один з яких палив поле, а інший – лісосмугу. Працівники Базарського лісництва викликали поліцію, яка і задокументувала усі обставини правопорушення», - йдеться у повідомленні.

За інформацією Народицького відділення поліції, обидва чоловіки, 1991 та 1989 р.н., зізналися у ще одному підпалі в селі Гуто-Марятин, що поблизу Рубежівки. На них чекає притягнення до адміністративної відповідальності.

Як повідомлялося, на території Народицького, Кліщівського та Базарського лісництв Народицького спецлісгоспу від минулої суботи, 4 квітня, близько 150 рятувальників та лісівників цілодобово гасять масштабну лісову пожежу, яку вдалося локалізувати тільки надвечір 9 квітня.

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На допомогу в приборканні масштабних пожеж на півночі Житомирської області упродовж тижня були залучені пожежно-рятувальні підрозділи з інших областей та пожежна авіація ДСНС. Нею було здійснено 280 вильотів та скинуто в епіцентр вогняної стихії майже 1500 тонн води.

Раніше прокуратура Житомирської області відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу сухої трави, що спричинило виникнення лісової пожежі на майже 180 га території.

Фото: ДСНС

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