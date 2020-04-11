У Запоріжжі обвалився перший поверх будинку - мешканців евакуювали

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Запорізькій області.

«11 квітня о 12:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про надзвичайну подію у 3-поверховому житловому будинку на вул. Павлокічкаська в Заводському районі Запоріжжя. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що відбулося руйнування конструкції будинку на першому поверсі у нежитловому приміщенні з подальшим обрушенням у підвал», - йдеться в повідомленні.

У Запоріжжі обвалився перший поверх будинку / Фото: ДСНС

Під загрозою опинилися мешканці 2 і 3 поверхів. Рятувальники евакуювали з осередку небезпеки 15 людей, решта, близько 40 людей - вийшли самостійно.

Читайте також: В Одесі обвалилася стіна триповерхового будинку

Бійці ДСНС огородили осередок небезпеки та контролюють місце надзвичайної події.

На місці працюють співробітники поліції та представники органів місцевої влади. Співробітники газової служби перекрили газопостачання для запобігання вибуху. Причина руйнування встановлюється. Ситуація контрольована. Постраждалих внаслідок події немає.

Наразі органами місцевої влади вирішується питання стосовно забезпечення мешканців будинку тимчасовим місцем проживання на час проведення аварійних робіт.