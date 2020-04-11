У Харкові "швидка" потрапила у ДТП: троє загиблих, четверо травмованих

У п’ятницю ввечері, 10 квітня, в Харкові унаслідок зіткнення легкового автомобіля і швидкої допомоги загинули троє людей, ще чотирьох госпіталізовано.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Харківській області.

«Попередньо встановлено, що автомобіль Daewoo Sens під керуванням 27-річної жінки, який рухався з боку вулиці Олександра Зубарєва в напрямку проспекту Гагаріна, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з каретою швидкої медичної допомоги. В результаті ДТП водій і 33-річний пасажир автомобіля Daewoo Sens, а також 55-річний водій швидкої загинули на місці події», — йдеться в повідомленні.

Ще четверо пасажирів швидкої допомоги — 33-річний пацієнт, два санітари (48 років і 38 року), а також 40-річний фельдшер — отримали травми і були доставлені в лікарню.

Фото: Нацполіція.