На Буковині вже п'ятеро священників заразилися коронавірусом

"Серед інфікованих на Буковині є 5 священників. Один із них, із Новоселицького району, контактував із 123 своїми вірянами, а опісля – ще з 4 священнослужителями", - йдеться у повідомленні.

Інший священник із підтвердженим COVID-19 із Чернівців також контактував із великою кількістю вірян.

Крім того, аналіз на коронавірус перевіряють у ще одного священника з Герцаївського району. У його дружини підтвердився COVID-19.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше коронавірус підтвердили у трьох священників з Буковини, які служили у різних парафіях УПЦ МП.

Станом на 9:00 10 квітня в Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав.