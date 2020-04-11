У Ромнах на вихідні заборонили перебування в громадських місцях

У місті Ромни Сумської області на вихідні місцева влада вводить жорсткі карантинні обмеження: мешканцям заборонили перебування в громадських місцях.

Про це у Facebook повідомляє Роменська міська рада.

«Заборонити пересування та перебування громадян в громадських місцях у період вихідних днів (з 00 год. 01 хв. суботи до 6 год. 00 хв. першого робочого дня після вихідних (святкових) днів), крім працівників критичної інфраструктури м. Ромни, першочергова діяльність яких необхідна для забезпечення функціонування міста», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підставою для таких обмежень є пункт 2 доручення Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля від 3 квітня № 12702/14/120 та постанова Кабінету міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19».

Станом на 10 квітня у Ромнах лабораторно підтверджених випадків COVID-19 не виявлено.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 10 квітня у Сумській області зареєстровано 63 лабораторно підтверджені випадки зараження коронавірусом, з них 2 летальних. Одна людина вилікувалася. З усієї кількості заражених 15 осіб госпіталізовано, решта знаходиться на самоізоляції.

Загалом в Україні 2203 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав.