Депутати Миколаївської облради просять ветувати закон про ринок землі

Депутати Миколаївської обласної ради просять Президента України Володимира Зеленського ветувати закон про ринок землі, ухвалений Верховною Радою України 31 березня цього року.

Відповідне звернення ухвалене під час позачергового засідання сесії обласної ради 10 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Закон про ринок землі прийнятий всупереч нормам Конституції й іншим законам України. Земля і надра є власністю громадян України, а держава займається охороною землі, але ні в якому разі не уповноважена продавати її. Тому ми просимо Президента ветувати закон про ринок землі, прийнятий Верховною Радою України 31 березня цього року», - сказав депутат Максим Невінчаний.

Його підтримали майже всі присутні в залі депутати.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні 31 березня ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". За ухвалення відповідного законопроєкту №2178-10 проголосували 259 депутатів. Напередодні Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно ухвалити два закони, необхідні для отримання Україною допомоги від міжнародних партнерів, зокрема, про ринок землі.

Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10), який, зокрема, передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на продаж землі.

У підготовленому до другого читання законопроєкті передбачено, що купувати землю сільськогосподарського призначення зможуть лише українці; концентрація земель в одних руках становить до 10 тис. га; розрахунок за землю — виключно безготівковий з перевіркою походження коштів; забороняється купувати землю у 50-кілометровій зоні від кордону; зафіксовано мінімальну ціну на земельну ділянку; банки не зможуть купувати землю - лише брати у заставу; частина коштів від продажу земель державної та комунальної власності піде на створення Фонду розвитку сільських територій.