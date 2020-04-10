На Чернігівщині розпочали ремонт стратегічно важливої дороги

На Чернігівщині розпочався ремонт 11 км дороги регіонального значення, що з’єднує місто Сновськ і селище Березна, міжнародну трасу й національні автошляхи, сполучає ряд адміністративних центрів, є частиною державного туристичного маршруту.

Про це повідомила пресслужба Чернігівської ОДА.

"На Чернігівщині у Сновському районі стартував поточний середній ремонт автошляху регіонального значення Р-83 Славутич-Любеч-Ріпки-/М-01/-Городня-/Н-28/- Сновськ-Корюківка-Семенівка-Костобобрів-Чайкине-/Н-2 7/ в напрямку cелища Березна. Загальна протяжність ділянки, що підлягає ремонту, - 11,5 кілометра", - йдеться у повідомленні.

Автодорога сполучає міжнародну трасу М-1, національні автошляхи Н-27, Н-28 та регіональний Р-65. Слугує перепускним маршрутом руху між прикордонними автомобільними пунктами пропуску "Сеньківка", "Миколаївка", "Грем'яч" та низкою міжнародних залізничних КПП, в тому числі, "Сновськ". Сполучає ряд адміністративних центрів - обласний і районні. Ділянка дороги Р-83 включена до державного туристичного маршруту "Намисто Славутича", а також є соціально важливим об`єктом - забезпечує проїзд шкільних автобусів та машин екстреної медичної допомоги.

Відрізок дороги має підвищену інтенсивність руху - понад півтори тисячі автомобілів на добу, і через тривалу відсутність ремонту на сьогодні є досить пошкодженим.