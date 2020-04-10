В Ужгороді рекомендують заборонити доступ до храмів під час богослужінь

В Ужгороді на засіданні міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації ухвалили рішення, яким рекомендують релігійним громадам заборонити доступ людей до території храмів під час богослужінь.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Ужгородської міської ради у Facebook.

"З метою запобігання поширенню на території Ужгорода коронавірусу релігійним громадам пропонується здійснювати заходи, спрямовані на мінімізацію можливих порушень карантинних обмежень під час релігійних відправ.

Зокрема, заборонити доступ людей на територію храму під час богослужіння, заборонити, відповідно до Постанови КМУ, скупчення людей біля будівель релігійних громад... Таке рішення прийняли на засіданні міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації відбулося в Ужгородській міській раді”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, протокол засідання штабу доведуть до відома релігійним громадам міста.

Також рекомендується проводити санітарну обробку приміщення храмів, ікон та інших предметів, дотримуватися умов карантину.

Таке рішення в міському штабі ухвалили у зв`язку із забороною проведення релігійних заходів (підпункт 7 пункту 1 Постанови Кабінету міністрів України 02.04.2020 № 255) та з метою запобігання поширенню на території Ужгорода коронавірусу.

Станом на 10 квітня на Закарпатті підтверджено 56 випадків коронавірусу. Троє людей померло двоє вилікувалися.

В Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків.

Фото: tripadvisor