На Вінниччині під час карантину оплату за електроенергію прийматимуть листоноші

На Вінниччині під час карантину оплату за електроенергію збиратимуть листоноші – розрахуватися можна буде не виходячи з помешкання.

Про це повідомляє пресслужба енергетичної компанії ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ».

«АТ «Укрпошта» наразі має низку послуг, якими можна скористатись в період карантину. Відтепер, їх перелік збільшиться. Детальну інформацію про сплату за електроенергію можна дізнатися зателефонувавши у Ваше місцеве відділення Укрпошти. Клієнти «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» зможуть здійснювати оплату рахунків за електроенергію, не виходячи з помешкання», - цитує відомство директора Вінницької АТ «Укрпошта» Володимира Шаловінського.

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За його словами, листоноші, які обслуговують конкретний населений пункт, проводитимуть платежі за умови пред’явлення рахунку за спожиту електроенергію. Кожен працівник матиме при собі робоче посвідчення та чекову книжку, аби уникнути шахрайства.

«Компанія піклується про здоров’я споживачів, особливо пенсіонерів, які є найбільш вразливою категорією можливого інфікування. Позитивом є й те, що такий спосіб оплати буде зручним та безпечним», - повідомив директор ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» Олександр Близнюк.

Про таку співпрацю керівництво компаній домовилося у п’ятницю в ході робочої зустрічі.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 10 квітня в Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків. На Вінниччині зафіксовано 119 випадків захворювання на коронавірус.