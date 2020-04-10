Поліцію просять розслідувати підпали в Чорнобильській зоні

Державне агентство України з управління зоною відчуження звернулося до Національної поліції з проханням провести розслідування щодо можливих навмисних підпалів у зоні відчуження.

Про це йдеться на сторінці ДАЗВ у Facebook.

"Т.в.о. голови ДАЗВ Катерина Павлова звернулася до голови національної поліції України Ігоря Клименка з проханням щодо встановлення фактів можливих навмисних підпалів та дій, які призвели до пожеж та можуть мати ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України (Умисне знищення або пошкодження майна). Відповідне звернення було направлено 8 квітня голові Нацполіції України Ігорю Клименку", - повідомляє ДАЗВ.

Згідно з даними оперативного штабу, на території зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення існує кілька місць займання, які не пов’язані між собою територіально та в часовому проміжку.

"Прошу відповідні органи звернути увагу та відреагувати, оскільки пожежі великих масштабів можуть становити загрозу екологічній безпеці у регіоні, а також об’єктам, які знаходяться у зоні відчуження, де здійснюється зберігання радіоактивних відходів, відпрацьованого ядерного палива та знаходиться Чорнобильська АЕС», - наголосила Павлова.

У повідомленні також підкреслюється, що у зв’язку із сильним задимленням неможливо точно встановити площу, уражену вогнем, яка, за передніми підрахунками, може становити 100 га. Приблизно 70% - це трав’яний настил на полях. Конкретна площа лісового покрову, що постраждав від вогню, встановлюється.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 10 квітня на Київщині у Зоні відчуження рятувальники продовжують гасіння окремих осередків пожеж на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв. До гасіння залучено 379 рятувальників та 100 одиниць техніки.

4 квітня о 13:22 до ДСНС надійшла інформація, що в зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га. Потім зайнявся також трав’яний настил та лісова підстилка між смт Поліське та с. Володимирівка на площі близько 6,5 га та поблизу с. Рудня Осошня на площі близько 4 га. Поблизу с. Грезля Денисовецького лісництва виникла пожежа трав’яного настилу та чагарників.