На Полтавщині горять поверхневі поклади торфу

Поблизу с. Зубані Полтавської області горять поверхневі поклади торфу.

Про це повідомляє ДСНС України.

"9 квітня о 06:10 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу, що виникла на відкритій території поблизу с. Зубані Глобинського району. Вогнеборці, які прибули на виклик, встановили, що горять поверхневі поклади торфу на площі 0,4 га", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пожежу локалізовано, станом на ранок 10 квітня залишилось ліквідувати вогонь на площі 0,2 га.

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До гасіння залучаються 5 чоловік особового складу 6-го Державного пожежно-рятувального посту, 1 автоцистерна та 2 мотопомпи.

Ймовірна причина займання встановлюється.

Фото: dsns.gov.ua