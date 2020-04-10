У Харкові підірвали банкомат "ПриватБанку"

Невідомі підірвали банкомат "ПриватБанку", що на проспекті Перемоги у Харкові.

Сам факт кореспонденту Укрінформу підтвердили в регіональному управлінні "ПриватБанку".

"Підрив відбувся близько 05:00. Банкомат був встановлений на фасаді магазину "Дігма", що на проспекті Перемоги, 76-Б. В результаті вибуху пошкоджено частину фасаду та вхід до супермаркету", - зазначили в управлінні.

Іншої інформації щодо матеріальних наслідків підриву наразі немає.

Про факт підриву у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що фахівці працюють, офіційна інформація буде пізніше.

Як повідомляв Укрінформ, вночі 15 березня в Харкові підірвали банкомат "ПриватБанку", що на першому поверсі житлової багатоповерхівки по Салтівскому шосе. Гроші вкрали, скільки саме - уточнюється. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 УК України. Встановлено, що банкомат підірвано за допомогою саморобного пристрою.

Фото: kh.depo.ua