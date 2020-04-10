На Житомирщині гасять лісову пожежу
Укрінформ
У Народицькому районі Житомирської області на території Народицького та Кліщівського лісництв спостерігається тління 4 осередків пожежі на загальній площі близько 10 га.
Про це повідомляє ДСНС України.
«Станом на 7 год. 10 квітня пожежу лісової підстилки поблизу с. Звіздаль Народицького району на території Народицького та Кліщівського лісництв локалізовано. Відкритого вогню немає, спостерігається тління 4 осередків на загальній площі близько 10 га», - йдеться у повідомленні.
До гасіння залучено 154 чоловік та 36 одиниць техніки, у тому числі від ДСНС 84 чоловік особового складу та 24 одиниці техніки.
Як повідомлялось, 3 квітня поблизу села Звіздаль Народицького району виникла пожежа лісової підстилки з подальшим розповсюдженням вогню на територію Котовського лісництва Зони відчуження.
Фото: zt-lis.gov.ua