На Житомирщині гасять лісову пожежу

У Народицькому районі Житомирської області на території Народицького та Кліщівського лісництв спостерігається тління 4 осередків пожежі на загальній площі близько 10 га.

Про це повідомляє ДСНС України.

«Станом на 7 год. 10 квітня пожежу лісової підстилки поблизу с. Звіздаль Народицького району на території Народицького та Кліщівського лісництв локалізовано. Відкритого вогню немає, спостерігається тління 4 осередків на загальній площі близько 10 га», - йдеться у повідомленні.

До гасіння залучено 154 чоловік та 36 одиниць техніки, у тому числі від ДСНС 84 чоловік особового складу та 24 одиниці техніки.

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Як повідомлялось, 3 квітня поблизу села Звіздаль Народицького району виникла пожежа лісової підстилки з подальшим розповсюдженням вогню на територію Котовського лісництва Зони відчуження.

Фото: zt-lis.gov.ua