У двох районах Херсонщини посилюють карантин

На Херсонщині, де виявили дев'ять нових випадків Covid-19, посилюють карантинні заходи у Голопристанському та Олешківському районах.

Про це у Facebook заявив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

«Сьогодні ми маємо дев'ять нових лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби в нашій області. Зокрема, три випадки у Голопристанському районі та шість випадків в Олешківському… Ми приймаємо рішення про посилення карантинних заходів в Голопристанському та Олешківському районах», - зазначив очільник області.

Він пояснив, що посилення карантинних заходів необхідне, аби унеможливити поширення Covid-19 в інші райони.

У Голопристанському районі коронавірусом заразилися чоловік та донька хворої жінки, а також медична працівниця.

Шестеро осіб з Олешківського району контактували з раніше виявленими хворими на Covid-19.

Усі дев'ять осіб перебувають на самоізоляції. За ними встановлено щоденний медико-санітарний нагляд. За словами Гусєва, вони почуваються добре, підключення до апаратів ШВЛ не потребують.

Голова ОДА також повідомив, що в області розроблено електронну мапу поширення Covid-19.

Загалом на Херсонщині підтверджено 27 випадків коронавірусу, одна особа - медсестра Олешківської районної лікарні - померла.