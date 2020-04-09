Священника ПЦУ, який побився з парафіянами в одеському храмі, можуть позбавити сану

В Одесі під головуванням єпископа Одеського і Балтського Павла відбулося засідання Єпархіальної ради ПЦУ, на якому ухвалили рішення щодо позбавлення сану місцевого клірика Віталія Сеника, протиправні діяння якого розслідує місцева поліція.

Про це повідомляє пресслужба Одеської єпархії ПЦУ у Facebook.

"8 квітня в режимі онлайн відбулося засідання Єпархіальної ради, в ході якого розглянуто декілька важливих питань життєдіяльності єпархії... Учасники засідання розглянули ситуацію, що склалася навколо кафедрального собору Різдва Христового в Одесі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Єпархіальна рада вирішила рекомендувати правлячому архієрею (єпископу Одеському і Балтському Павлу - ред.) "порушити клопотання перед Священним Синодом ПЦУ щодо позбавлення священничого сану забороненого у священнослужінні (квітень 2019 р.) клірика Одеської єпархії протоієрея Віталія Сеника, який не приніс християнського покаяння, а поглибив свій гріх через організацію та вчинення бунтів протягом року і побиття парафіян у кафедральному соборі Різдва Христового 3 березня 2020 року".

Варто зазначити, що нещодавно оприлюднені документи, які проливають світло на "комерційне" підґрунтя діянь одеського клірика Сеника, за яким може стояти приватний підприємець.

Зокрема, журналіст Олександр Городілов опублікував витяг з Державного реєстру, який підтвердив, що за адресою кафедрального собору (Одеса, вул. Пастера, 5) зареєстрована не лише юридична особа - Василь Юристий (єпархіальний архієрей ПЦУ Павло). Відомості також свідчать, що "органом управління юридичної особи є єпархіальні збори" Одесько-Балтської єпархії ПЦУ. Код КВЕД 94.91 - "Діяльність релігійних організацій".

Однак несподівано з'ясувалось, що за цією ж адресою зареєструвалася й комерційна структура, що регламентувала чотири види комерційної діяльності упереміж з релігійною. Керівником структури виявився приватний підприємець Василь Суходола. У відомостях про види діяльності, зокрема, зазначено: "Код КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів; Код КВЕД 86.21 Загальна медична практика; Код КВЕД 86.22. Спеціалізована медична практика; Код КВЕД 86.23 Стоматологічна практика; Код КВЕД 94.91 Діяльність релігійних організацій основний".

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Як повідомляв Укрінформ, пославшись на Приморський відділ поліції Одеси, у березні слідчий Портофранківського відділення поліції Одеси відкрив кримінальне провадження за фактом завдання тілесних ушкоджень двом учасникам інциденту, що стався у храмі на вул. Пастера, 5.

"Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом інциденту в одеському храмі. Між служителем (торік забороненим у служінні Сеником - ред.) та парафіянами сталася сутичка... Троє вірян звернулися з цього приводу до Портофранківського відділення поліції з відповідними заявами", - зазначили в поліції.

Варто додати, що співробітники Портофранківського відділення поліції також розслідують факт умисного пошкодження водопроводу до будівлі храму й аптеки, до чого виявився теж причетним цей клірик.

Фото: Думская