На Житомирщині лабораторно підтвердили ще 10 випадків COVID-19

На Житомирщині лабораторно підтвердили 10 нових випадків коронавірусу, найбільше хворих зафіксували у Малинському та Бердичівському районах.

Про це повідомляє Житомирська ОДА.

«Коронавірус виявили у десяти жителів міста Бердичева, Малина та Коростеня. Так, у місті Бердичів захворювання підтвердили у жінки 30 років, жінки 58 років, чоловіка 66 років, жінки 66 років, чоловіка 80 років, у місті Малині – у чоловіка 68 років, чоловіка 54 років, жінки 56 років, жінки 68 років, у місті – Коростень у чоловіка 40 років», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільше підтверджених випадків COVID-19 у Малинському (15) та Бердичівському (12) районах.

Загалом в області зафіксовано 41 випадок коронавірусу, три з яких – летальні.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9:00 9 квітня в Україні, за даними Міністерства охорони здоров'я, зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 224 нових випадки.

Фото: АА