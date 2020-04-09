У нацпарку “Синевир” на Закарпатті сталася пожежа

У нацпарку “Синевир” на Закарпатті сталася пожежа

Фото
Укрінформ
На території НПП “Синевир” сталася пожежа, де місцеві жителі спалювали суху траву. Пожежу не допустили до заповідного лісу.

Про це повідомляють на сторінці Нацпарк Синевир у Facebook.

“Вчора на території НПП “Синевир” в урочищі Стинка, що прилягає до Чорної ріки, сталася пожежа. Місцеві жителі на своїх угіддях спалювали суху траву. Вогонь перекинувся на 2 споруди, які згоріли вщент. Завдяки оперативним діям служби державної охорони ПЗФ НПП «Синевир», пожежу вдалося загасити і не дозволити дістатися вогню до лісових угідь національного парку”, - йдеться в повідомленні.

У нацпарку “Синевир” неодноразово застерігали місцевих жителів не вдаватися до спалювання сухої трави, бо такі дії спричиняють пожежі і шкоду для природи та майна.

Крім того, від спалювання трави страждає природа: у вогні гинуть рослини, комахи, дрібні тварини. Вогонь погіршує і водно-фізичні властивості ґрунту.

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Відтак, у нацпарку закликають не завдавати шкоди природі і власному здоров’ю!

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