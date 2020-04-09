На Київщині згоріло понад 196 га сухостою
Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Київській області.
«За минулу добу рятувальниками Київської області здійснено 132 бойових на гасіння пожеж в екосистемах. Найзапекліша доба видалась для рятувальників Володарського, Бориспільського, Таращанського, Білоцерківського, Баришівського, Кагарлицького, Макарівського, Києво-Святошинського, Тетіївського, Іванківського, Ставищенського, Обухівського, Яготинського, Переяслав-Хмельницького, Броварського районів ліквідували пожеж сухої рослинності на площі 196,24 га», - йдеться у повідомленні.
Дуже часто причиною виникнення даного роду великомасштабних пожеж є спалювання сухих рослинних залишків та необережне поводження з вогнем громадян. А швидкість поширення вогню надзвичайно висока, тому локалізувати такі пожежі на відкритих територіях дуже тяжко.
Як повідомляв Укрінформ, на території Зони відчуження ще триває ліквідація лісових пожеж поблизу с. Чистогалівка на території Корогодського лісництва, на території Денисовецького лісництва в поймі р. Грезля та на території Котовського. Залучено 310 чоловік та 90 одиниць техніки з авіацією.
Фото: kv.dsns.gov.ua