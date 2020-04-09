На Київщині згоріло понад 196 га сухостою

У Київській області за добу рятувальниками ліквідовано 132 пожежі в природних екосистемах на площі понад 196 га.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Київській області.

«За минулу добу рятувальниками Київської області здійснено 132 бойових на гасіння пожеж в екосистемах. Найзапекліша доба видалась для рятувальників Володарського, Бориспільського, Таращанського, Білоцерківського, Баришівського, Кагарлицького, Макарівського, Києво-Святошинського, Тетіївського, Іванківського, Ставищенського, Обухівського, Яготинського, Переяслав-Хмельницького, Броварського районів ліквідували пожеж сухої рослинності на площі 196,24 га», - йдеться у повідомленні.

Дуже часто причиною виникнення даного роду великомасштабних пожеж є спалювання сухих рослинних залишків та необережне поводження з вогнем громадян. А швидкість поширення вогню надзвичайно висока, тому локалізувати такі пожежі на відкритих територіях дуже тяжко.

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Як повідомляв Укрінформ, на території Зони відчуження ще триває ліквідація лісових пожеж поблизу с. Чистогалівка на території Корогодського лісництва, на території Денисовецького лісництва в поймі р. Грезля та на території Котовського. Залучено 310 чоловік та 90 одиниць техніки з авіацією.

Фото: kv.dsns.gov.ua