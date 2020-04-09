На Донеччині капітально ремонтують міст на автодорозі Дмитрів-Гродівка

У Донецькій області на автодорозі Дмитрів-Гродівка за кошти обласного бюджету капітально ремонтують міст довжиною 18 метрів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної обладміністрації Павло Кириленко.

«Капітально ремонтуємо міст на км 15+394 автодороги Дмитрів-Гродівка (Н-20). Загальна протяжність ремонту - 210 метрів, сама споруда мосту матиме довжину 18 метрів», - написав очільник області.

Він зазначив, що ці роботи фінансуються з обласного бюджету, замовником виступає Служба автомобільних доріг у Донецькій області, виконавець - ТОВ «Донбасбудіндустрія».