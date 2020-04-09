На Кіровоградщині COVID-19 виявили у 28 медиків

На Кіровоградщині, де підтверджено 82 випадки коронавірусу, 28 інфікованих - медики, двоє - вагітні жінки.

Про це повідомляє у Facebook голова Кіровоградської обласнї держадміністації Андрій Балонь.

“Серед інфікованих на Кіровоградщині є 2 вагітні: 1 жінка з Кропивницького та 1 жінка з Долинського району. Обидві мають легкий перебіг хвороби й перебувають вдома на самоізоляції.

Серед хворих – 28 медиків і 1 працівниця аптеки”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, COVID-19 виявили у 6 медпрацівників Кіровоградської обласної лікарні, 20 медпрацівників з Обласного клінічного шпиталю ветеранів війни, 1 медпрацівника приватної клініки і 1 медпрацівника онкодиспансеру.

Загалом на Кіровоградщині лабораторним методом підтверджено 82 випадки коронавірусу, із яких 4 летальних.

За останню добу помер 72-річний чоловік, який тривалий час перебував у Центральній міській лікарні в Кропивницькому з хворобою серця й був інфікований коронавірусом. Також у приватній клініці від поліорганної недостатності померла 54-річна жінка. Посмертні результати ПЛР-тестування підтвердили її інфікування COVID-19.

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Наразі від COVID-19 лікуються 61 мешканець Кропивницького, 7 мешканців Кропивницького району, 5 мешканців Долинського району.

Один випадок коронавірусу зафіксували в Знам'янському районі. У 54-річної жінки виявили коронавірус під час її перебування в ЦРЛ. Наразі вирішується питання її госпіталізації в обласну лікарню.

50 осіб перебувають на госпіталізації. Серед них у середньому стані важкості - 39, у важкому стані - 7, у стані ближче до задовільного - 4.

Методом ПЛР-тестування були обстежені троє дітей із Олександрії. Результати – негативні.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9:00 9 квітня в Україні 1892 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 224 нові випадки.