На Київщині підтвердили 133 випадки коронавірусу

У Київській області підтверджено 133 випадки захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"За даними Центру громадського здоров’я, у Київській області станом на ранок 9 квітня 2020 року офіційно підтверджено 133 випадки захворювання на коронавірус. За останню добу підтверджено 12 нових випадків", - йдеться у повідомленні.

Так, в Обухівському р-ні зафіксовано 34 випадки (смт Козин - 19, с. Романків - 3, м. Українка - 6, м. Обухів - 6 ).

У Києво-Святошинському р-ні - 37 ( с. Гатне - 5, с. Лісники - 5, м. Вишневе - 3, м. Боярка - 3, с. Софіївська Борщагівка - 8, с. Дмитрівка - 2, с. Тарасівка - 2; Крюковщина - 6, с. Святопетрівське – 2, с. Кременище - 1).

Також один випадок у Білоцерківському р-ні, с. Фурси; 2 – у Бориспільському р-ні, с. Гнідин; 4 – у Броварському р-ні, с. Зазим’я, Княжичі по 2 випадки; 3 – у Васильківському р-ні, с. Рославичі; 2 – у Макарівському р-ні, с. Мостище, с. Лишня; 2 – у Миронівському р-ні, с. Маслівка; 1– у Переяслав-Хмельницькому с. Пристроми; 1- Поліський район, 1 – у Ставищенському р-ні, смт. Ставище; 9 – у м. Бориспіль; 1 – смт. Бородянка, 6 – у м. Буча; 1 – м. Васильків, 5 – м. Вишгород; 4 – у м. Біла Церква; 4 – у м. Бровари; 9 – м. Ірпінь; 3 – м. Фастів; 1 – у смт Ворзель; 1 – у м. Гостомель; 1 – смт. Коцюбинське.

З них на стаціонарному лікуванні – 42 особи, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) – 91 особа.

Із них діти – 10: 3 – смт Козин ; 1 - Обухів; 1 – с. Лісники; 1 – с. Гатне; 1 - с. С. Борщагівка; 1 – м. Бориспіль, 1 – м. Ірпінь; 1- Поліський район.

Одужали 6 осіб (жінка, 21 рік, м. Бровари; чоловік 51 рік, м. Біла Церква; жінка 34 роки, с. Дмитрівка; жінка 60 років, м. Обухів, чоловік 41 рік, Ставищенський район, чоловік 41 рік, смт. Козин).

Читайте також: В Україні з коронавірусом госпіталізували 40 дітей

Померли – 5 (нових випадків за добу немає).

Підозру на зараження мають 533 особи.

Найбільше у Києво-Святошинському (137) та в Обухівському (76) районах.

Лабораторно обстежено 19 лікарів та 6 медсестер КПМ КОР «Київська обласна клінічна лікарня», які мали контакт із лабораторно підтвердженим випадком коронавірусу. ПЛР-дослідження показало у всіх медпрацівників відсутність захворювання.

Встановлено медичне спостереження за 1448 контактними особами.

Як повідомлялось, в Україні зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зареєстровано 224 нові випадки.