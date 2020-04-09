На потреби медицини Тернопіль додатково спрямував 47 мільйонів

Для потреб медичної галузі 8 квітня тернопільська громада додатково виділила 47 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба міської ради.

«Рішенням сьогоднішньої сесії додатково спрямовується 47 млн грн на потреби медицини, зокрема на придбання засобів індивідуального захисту, медикаментів та необхідного обладнання для тернопільських лікарень, а також для виплати заробітної плати лікарям і муніципальної надбавки в розмірі 10 000 грн тим медичним працівникам закладів охорони здоров’я міста, які будуть задіяні у процес лікування хворих з діагнозом «коронавірус»», - зазначив міський голова Сергій Надал.

Також повідомляється, що основні рішення сесії спрямовані на посилення роботи для запобігання поширенню коронавірусу.

Зокрема, понад 11 млн грн спрямовано до резервного фонду міста, вони будуть використані у разі додаткової потреби в закупівлі засобів особистого захисту чи обладнання для міських лікарень.

Як повідомлялося, станом на ранок 8 квітня в Україні лабораторно підтверджено 1668 випадків Covid-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужали.