Міненерго підтримало дирекцію природного парку "Тузлівські лимани" у конфлікті навколо розчищення проток

Міністерство енергетики та охорони довкілля України підтримує зусилля дирекції Нацпарку "Тузлівські лимани" з розчищення проток між низкою лиманів і Чорним морем.

Міненерго висловило цю свою позицію у зв'язку з тим, що роботи з розчищення були зірвані.

Про це йдеться у листі заступника міністра енергетики і захисту довкілля Володимира Головатенка на адресу Татарбунарського відділу поліції ГУ НП в Одеській області та дирекції НПП "Тузлівські лимани" оприлюдненому у Facebook науковим співробітником парку доктором екологічних наук Іваном Русєвим.

"У березні 2020 року НПП "Тузлівські лимани" проводив невідкладний природоохоронний захід з поновлення водобміну між Чорним морем і Тузлівськими лиманами у межах 23-24 кілометрів піщаного пересипу шляхом розчистки від піщаних наносів каналів-прорв... Здійснювався захід на території земельної ділянки, що належить нацпарку. Тобто не на землях Водного фонду, тому адміністрація НПП "Тузлівські лимани" не потребувала отримання дозволу на проведення днопоглиблювальних робіт", - йдеться у повідомленні.

У документі наголошується, що розчистка проток між низкою лиманів і Чорним морем схвалюється міністерством і зумовлена тим, що "в останні роки відсутній належний водообмін між лиманами і Чорном морем через незаконне перекриття (браконьєрами - ред.) у 2015 році прорви на 24-му кілометрі, внаслідок чого втрачено близько 5 тисяч гектарів акваторій лиманів".

Розчистка проводилася спецтехнікою Кілійського управління водного господарства на підставі Експертного висновку щодо водообміну між Тузлівськими лиманами і Чорним морем, наданим парку в 2016 році Інститутом водних проблем і меліорації НААН України, а також укладеним договором №12 від 6 березня 2020 року між адміністрацією парку і підприємством-виконавцем.

Варто зазначити, що керівництво міністерства висловило офіційну позицію щодо природоохоронного заходу НПП "Тузлівські лимани" з огляду на протиправні дії представників Держекоінспекції Кримсько-Чорноморського округу та співробітників Татарбунарського відділу поліції ГУ НП в Одеській області, які зірвали наприкінці березня під впливом рибних браконьєрів заплановані днопоглиблювальні роботи.

Більш того, слідча Татарбунарського відділу поліції Тетяна Зубик відкрила кримінальне провадження щодо в.о. директора НПП "Тузлівські лимани" Ірини Вихристюк, вбачаючи в її діях ознаки "умисного нанесення адміністрацією нацпарку шкоди природним екосистемам Тузловських лиманів". Було також накладено арешт на днопоглиблювальну техніку Кілійського управління водного господарства Міністерства енергетики і захисту довкілля.

Коментуючи для Укрінформу ситуацію, що склалася, в.о. директора НПП "Тузлівські лимани" Вихристюк заявила, що "протиправні дії працівників Татарбунарського відділу поліції щодо виконання природоохоронного заходу на території парку оскаржено в суді".

Також адміністрація парку звернулась до керівництва відомства з проханням - виділити кошти для придбання нацпарком земснаряда "КАРП" з метою розчищення проток між низкою лиманів і Чорним морем, згідно з планом екологічних заходів на території нацпарку у 2020 році.