П’ятеро медсестер і санітарка захворіли на коронавірус у райлікарні на Рівненщині

У Рівненській області в одному медзакладі одразу захворіло п’ятеро медичних сестер і санітарка.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«За минулу добу коронавірусом захворів медичний персонал Сарненської ЦРЛ віком від 38 до 55 років. Це - 5 медсестер і санітарка відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Медики, у яких виявлено вірус, мають безсимптомний перебіг хвороби. Дослідження медичного персоналу проводилось в рамках моніторингу стану здоров'я основної групи ризику та для запобігання виникненню внутрішньогоспітальної інфекції», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одужують двоє пацієнтів Сарненської ЦРЛ, у яких раніше була виявлена коронавірусна інфекція. Після проведеного лікування перший ПЛР-тест показав негативний результат. Нині робиться повторне тестування. За умови другого негативного результату вони вважатимуться такими, що одужали від коронавірусу.

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Загалом за добу на Рівненщині підтверджено 8 нових випадків захворювання на COVID-19.

Як повідомляло агентство, у Рівненській області, за останню добу офіційно зафіксовано 51 випадок коронавірусу, з них шість – летальних, троє людей одужали.

Зараз у Рівненському обласному лабораторному центрі знаходиться 19 проб на коронавірус.