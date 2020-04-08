На Кіровоградщині кількість медиків, хворих на коронавірус, збільшилася до 27 осіб

На Кіровоградщині кількість медиків, у яких виявили коронавірус, збільшилася до 27 осіб.

Про це повідомив на Facebook голова Кіровоградської обласної держадміністрації Андрій Балонь.

"Серед хворих - 27 медиків. 6 лікарів з Кіровоградської обласної лікарні. 20 медпрацівників з обласного клінічного госпіталю ветеранів війни. 1 медпрацівник з приватної клініки "Ацинус", - йдеться у повідомленні.

Загалом на Кіровоградщині лабораторним методом підтверджено 76 випадків захворювання на коронавірус, із яких 2 летальних.

4 квітня від ускладнень, спричинених коронавірусом, померла 84-річна мешканка Кропивницького. 6 квітня - 78-річна мешканка Новомиргорода. "Жінка занадто пізно звернулась за медичною допомогою, провела в лікарні близько 7 хвилин. Померлій встигли зробити експрес-тест. Він виявився позитивним. Результати перевірили за допомогою ПЛР-діагностики. 7 квітня отримали підтвердження того, що жінка була хворою на коронавірус", - зазначено у повідомленні.

Родичі померлих обстежуються методом ПЛР-тестування. Дезінфекція медзакладів і домівок проведена.

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Серед хворих на COVID-19 60 мешканців Кропивницького, 7 мешканців Кропивницького району (вчора хворобу підтвердили ще в одного чоловіка з с. Аджамка, який перебував на лікуванні в приватній клініці "Ацинус"), 5 мешканців Долинського району. Ще в 1 мешканки м. Долинська, яка зверталася до місцевого центру первинної санітарно-медичної допомоги, також результати ПЛР-тестування позитивні. В обласному госпіталі виявили 1 хвору на COVID-19 жінку з м. Олександрії, яку перевели до обласної лікарні.

На стаціонарному лікуванні в обласній лікарні продовжують залишатися 1 жінка з с. Мар'ївка Компаніївського району, 1 чоловік з с.Паліївка Маловисківського району та 1 чоловік з смт Вільшанка. Наразі вирішується питання госпіталізації нововиявлених хворих на COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні, у вівторок, на Кіровоградщині захворювання на коронавірус було підтверджене у 21 медика.

Станом на ранок 8 квітня в Україні виявлено 1668 хворих на COVID-19, 52 людини померли, 35 одужало.