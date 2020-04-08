На Сумщині ранніми зерновими культурами засіяли вже дві третини запланованих площ

На Сумщині ранніми зерновими культурами засіяли вже дві третини запланованих площ

Укрінформ
На Сумщині ярими зерновими та зернобобовими культурами засіяли дві третини відведених для них площ.

Про це 8 квітня кореспондентові Укрінформу повідомив директор департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА Олександр Маслак.

«Оскільки карантинні обмеження, згідно з урядовою постановою, сільгоспвиробників не стосуються, посівна, яка в області розпочалася ще в другій декаді березня, триває. На сьогодні ранні ярі зернові та зернобобові культури посіяно на площі 43,4 тис. гектарів, що становить дві третини до прогнозу, а це 65,2 тис. га. В тому числі посіяно ярий ячмінь на площі 43 тис. гектарів, яру пшеницю – 3,4 тис. гектарів, овес – 11,2 тис. гектарів, горох – 4,4 тис. гектарів», - розповів Маслак.

Він зазначив, що погодні умови дозволяють аграріям нарощувати темпи проведення весняно-польових робіт. Сільськогосподарські агроформування області в повному обсязі забезпечені матеріально-технічними ресурсами для проведення посівної кампанії у 2020 році.

За інформацією директора департаменту, загальна потреба в коштах сільськогосподарських підприємств Сумської області для здійснення комплексу весняно-польових робіт у 2020 році сягатиме 6,1 млрд грн, що на 2% менше, ніж минулого року. При цьому дефіцит коштів становитиме в межах 840 млн грн, що на 22% перевищує минулорічний показник.

За словами Маслака, для успішного завершення посівної планується залучити 456 млн грн товарних та 384 млн грн банківських кредитів.

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Як повідомлялося, в Україні до 24 квітня продовжено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

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