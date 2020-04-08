На Сумщині ранніми зерновими культурами засіяли вже дві третини запланованих площ

На Сумщині ярими зерновими та зернобобовими культурами засіяли дві третини відведених для них площ.

Про це 8 квітня кореспондентові Укрінформу повідомив директор департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА Олександр Маслак.

«Оскільки карантинні обмеження, згідно з урядовою постановою, сільгоспвиробників не стосуються, посівна, яка в області розпочалася ще в другій декаді березня, триває. На сьогодні ранні ярі зернові та зернобобові культури посіяно на площі 43,4 тис. гектарів, що становить дві третини до прогнозу, а це 65,2 тис. га. В тому числі посіяно ярий ячмінь на площі 43 тис. гектарів, яру пшеницю – 3,4 тис. гектарів, овес – 11,2 тис. гектарів, горох – 4,4 тис. гектарів», - розповів Маслак.

Він зазначив, що погодні умови дозволяють аграріям нарощувати темпи проведення весняно-польових робіт. Сільськогосподарські агроформування області в повному обсязі забезпечені матеріально-технічними ресурсами для проведення посівної кампанії у 2020 році.

За інформацією директора департаменту, загальна потреба в коштах сільськогосподарських підприємств Сумської області для здійснення комплексу весняно-польових робіт у 2020 році сягатиме 6,1 млрд грн, що на 2% менше, ніж минулого року. При цьому дефіцит коштів становитиме в межах 840 млн грн, що на 22% перевищує минулорічний показник.

За словами Маслака, для успішного завершення посівної планується залучити 456 млн грн товарних та 384 млн грн банківських кредитів.

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Як повідомлялося, в Україні до 24 квітня продовжено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.