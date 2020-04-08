У Франківську створюють штаб відновлення економіки

В Івано-Франківську створюють штаб відновлення економіки, щоб підтримати малий та середній бізнес. Також планують ярмарки сільгоспродукції.

Про це повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків у Facebook.

«Кожен з нас розуміє, що карантин не вічний. І після його завершення нам важливо, щоб економіка запрацювала. Не секрет, що найбільше страждає малий і середній бізнес. Тому прийняли рішення створити штаб відновлення економіки в нашій громаді після карантинних заходів», - зазначив Марцінків.

Він переконаний, що це необхідний крок, а тому закликав франківців підтримати місцевих виробників.

«У період швидкого розвитку інформаційних технологій в сучасному світі все більше поширюється сфера інтернет-продажів. Хтось з виробників можливо має сайт, чи сторінку в фейсбуці, чи інстаграмі і продає там свою продукцію. Хтось продає по мобільному телефону... Наша мета - зараз підтримати цих людей! Купляти своє, домашнє», - написав Марцінків.

За його інформацією, штаб планує провести ярмарки, щоб селяни могли продати свою продукцію. Стверджує, що ярмарки пройдуть з дотриманням карантинних вимог.

Як повідомлялося, в Україні до 24 березня продовжено карантинні заходи для стримування розповсюдження коронавірусу, які, зокрема, передбачають обмеження виходу людей з домівок, роботу транспорту в спецрежимі.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 8 квітня в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 206 нових випадків.