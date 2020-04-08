На Херсонщині коронавірус виявили у двох медиків

У Херсонській області лабораторно підтверджено ще два випадки Covid-19 – захворіли медичні працівниці, які контактували із зараженими особами.

Про це у Facebook розповів голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

«Станом на 22.00 7.04.2020 ми маємо вже 15 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус на Херсонщині. Зокрема, 2 з них виявлено та зафіксовано протягом останньої доби. Це 46-річна та 43-річна жінки, медичні працівниці з Голопристанського та Олешківського районів області, які контактували з раніше виявленими хворими на Covid-19», - йдеться у повідомленні.

Як зазначив очільник області, обидві жінки перебували на самоізоляції. За ними встановлено щоденний медико-санітарний нагляд. Вони почуваються добре, підключення до апаратів ШВЛ не потребують.

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Як повідомляв Укрінформ, на Херсонщині зафіксовано один летальний випадок від Covid-19 – померла медсестра Олешківської районної лікарні.

Станом на ранок вівторка, 7 квітня, в Україні зареєстровано 1462 випадки зараження коронавірусом, 45 хворих померли, одужали 28 пацієнтів.

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