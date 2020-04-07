У Житомирі підтвердили ще два випадки коронавірусу

У Житомирі лабораторні дослідження виявили зараження коронавірусом у двох осіб - 65 і 67 років.

Про це у Facebook повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин.

«У нас сьогодні два підтверджені випадки зараження коронавірусу. Це Перша інфекційна лікарня, пацієнти 65 і 67 років, житомиряни», - розповів мер.

Він додав, що коронавірус підозрюють у ще двох містян, які чекають на результати лабораторних тестів.

Раніше у Житомирі Covid-19 виявили у 49-річного чоловіка, який приїхав з Австрії, та 78-річної жінки, котра повернулася з Іспанії.

Досі на Житомирщині було лабораторно підтверджено 14 випадків захворювання.

За останніми даними, в Україні зареєстровано 1462 випадки Covid-19 (143 нових за добу). 45 хворих померли, 28 одужали.