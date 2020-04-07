На Донеччині — перший випадок одужання від COVID-19

На Донеччині є перший випадок одужання від COVID-19 - отримано другий негативний результат лабораторної діагностики, проведеній пацієнтці з Бахмута. Проте є два нових захворювання на COVID-19.

Про це 7 квітня повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Кириленко.

«Маємо перший випадок одужання від COVID-19 на Донеччині: сьогодні отримали другий негативний результат ПЛР-діагностики, проведеній пацієнтці з Бахмута. В такому випадку два негативні результати поспіль - факт надзвичайно позитивний: жінка успішно поборола хворобу, спричинену вірусом», - наголосив очільник області.

Він подякував медикам, які увесь час були поруч зі своєю пацієнткою і надавали їй необхідне лікування.

При цьому, Кириленко повідомив, що сьогодні в регіоні зафіксовані нові випадки зараження коронавірусною інфекцією.

«Наявність COVID-19 підтверджено лабораторно у двох жінок - 78-річної жительки Дружківки та 27-річної жительки Мирнограда», - поінформував він, додавши, що дослідження їхніх біоматеріалів проводилися у Слов'янську, у вірусологічній лабораторії Донецького обласного центру профілактики і боротьби зі СНІДом, для якої було придбане необхідне обладнання коштом обласного бюджету.

Як повідомляв Укрінформ, у Донецькій області було (на 6 квітня) підтверджено 9 випадків COVID-19: 6 - в Маріуполі, 1 - в Бахмуті, 1 – в Білозерську та 1 – в Дружківці, летальний.

В Україні станом на ранок 7 квітня зареєстровано 1462 випадки захворювання на COVID-19, з них 104 дитини. Розглянуто 6385 підозр.