Лікарі Дніпропетровщини долучились до відеоконференції з відомим ізраїльським інфекціоністом

Епідеміологи, анестезіологи та інфекціоністи Дніпропетровщини приєднались до Міжнародної відеоконференції з відомим Ізраїльським професором Аллоном Мозесом.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко, повідомлено на сайті ОДА.

«Дніпропетровщина - єдина з областей України долучилася до телемосту. Лікарі області отримали можливість послухати лекцію професора Аллона Мозеса. Не тільки практика, але й відомого вченого. Його досвід надзвичайно цінний для наших фахівців», – зазначив Бондаренко.

Як додав директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Валерій Сердюк, це дуже цікава форма співпраці у теперішній час.

"Маємо змогу орієнтуватися на досвід колег, які достатньо ефективно борються з коронавірусом. Виявилося, що ми діємо в одному напрямку», – сказав він.

На онлайн бесіду щодо протидії коронавірусу зібрались лікарі з багатьох країн світу. Зокрема, Македонії, Литви, Сербії. Загалом понад 40 учасників.

«COVID-19 – інфекційне захворювання, з яким ми раніше не мали справи. Це новий вірус і людство ще не виробило до нього імунітет. До того ж, він надзвичайно швидко поширюється", – вважає директор департаменту клінічної мікробіології та інфекційних захворювань медичного центру «Хадасса», професор Аллон Мозес.

За його словами, люди без симптомів хвороби можуть бути інфікованими та заражати інших. Вже точно відомо, що цей вірус осідає на поверхнях. А найкращий спосіб вберегтися – зберігати соціальну дистанцію.

За словами професора, кожній країні потрібно максимально збільшити кількість лабораторних тестувань на коронавірус. Ізраїль вже зумів вийти на результат у 1600 досліджень на добу і планує ще збільшити цю цифру.

Мозес розповів, що у медичному центрі, де він працює, передбачена спеціальна біологічна реанімація з окремими ізольованими боксами. Вона загалом на 40 пацієнтів. Туди направляють людей з підтвердженим COVID-19.

Ізраїльський фахівець порадив колегам якнайшвидше переводити пацієнтів зі складними формами коронавірусу на апарати ШВЛ. Таким чином можна суттєво знизити відсоток летальності.

«Епідемія коронавірусу нині впливає на людей по всьому світу. На фронті цієї боротьби зараз медичні працівники – лікарі, медсестри. Саме тому ми організували онлайн-зустріч фахівців Ізраїлю та лікарів Дніпропетровщини", – зазначив заступник посла Ізраїлю в Україні Йоав Бистрицький.

Дистанційний обмін досвідом спільно організували Міністерство закордонних справ та Посольство Ізраїлю в Україні за сприяння Дніпропетровської ОДА.

Нині на Дніпропетровщині 26 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. Чотири людини вже одужали.