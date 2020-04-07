Одеська мерія закупила для інфекційної лікарні партію апаратів ШВЛ вартістю 9,6 мільйона

Одеська мерія закупила для інфекційної лікарні партію апаратів ШВЛ вартістю 9,6 мільйона

Укрінформ
Одеська мерія закупила для інфекційної лікарні вісім апаратів Newport для штучної вентиляції легенів вартістю 9,6 млн грн. Усього в медустановах міста налічується 83 апарати ШВЛ.

Про це повідомляє пресслужба мерії.

«З урахуванням медобладнання, що надійшло сьогодні, у наших стаціонарах є 83 апарати ШВЛ. У найближчі дні очікуємо поставку ще двох апаратів експерт-класу, придбаних меценатами», - зазначив міський голова Геннадій Труханов.

Апарати ШВЛ експерт-класу вартістю 1,2 мільйона гривень кожен закуплені за рахунок бюджетних коштів на загальну суму 9,6 мільйона гривень.

Нове обладнання дозволяє проводити штучну вентиляцію легенів у пацієнтів з важкими ускладненнями COVID-19. Ці апарати можна адаптувати до будь-якого пацієнта, забезпечуючи кисневу підтримку в індивідуальному режимі, незалежно від ступеня пошкодження легенів, його ваги і віку.

Нові апарати ШВЛ будуть встановлені в боксованому відділенні інфекційної лікарні, де зараз завершується розводка кисню на 40 додаткових реанімаційних місць. Наразі в інфекційній лікарні, з урахуванням нової поставки, є 19 апаратів ШВЛ, в тому числі 14 - експерт-класу.

У мерії уточнили, що ще п'ять апаратів ШВЛ минулого тижня представники соціально відповідального бізнесу придбали для трьох інших медустанов: по два - для міських клінічних лікарень №1 і №10 та один - для пологового будинку №2, який є базою для госпіталізації вагітних і породіль з респіраторними інфекціями.

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Як повідомив напередодні головний лікар Одеської обласної лікарні Юрій Гульченко, у разі потреби лікарня, що визначена обласним штабом медичною установою "третьої хвилі" у боротьбі з COVID-19, теж зможе прийняти на лікування 70 пацієнтів, уражених коронавірусом. Уже підготовлені палати з подачею кисню до апаратів ШВЛ, є 70 досвідчених анестезіологів і реаніматологів.

На складі лікарні вже заготовлено необхідних медикаментів більш як на 2 мільйони гривень, а найближчими днями очікується додаткова поставка препаратів, що входять до протоколу лікування пацієнтів з діагнозом COVID-19, майже на 7 мільйонів гривень. Крім того, персонал профільного відділення додатково очікує ще 8 тисяч захисних комбінезонів, 50 шприцевих насосів, 10 апаратів ШВЛ та іншу медапаратуру.

Фото: omr.gov.ua

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