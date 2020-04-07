Одеська мерія закупила для інфекційної лікарні партію апаратів ШВЛ вартістю 9,6 мільйона

Одеська мерія закупила для інфекційної лікарні вісім апаратів Newport для штучної вентиляції легенів вартістю 9,6 млн грн. Усього в медустановах міста налічується 83 апарати ШВЛ.

Про це повідомляє пресслужба мерії.

«З урахуванням медобладнання, що надійшло сьогодні, у наших стаціонарах є 83 апарати ШВЛ. У найближчі дні очікуємо поставку ще двох апаратів експерт-класу, придбаних меценатами», - зазначив міський голова Геннадій Труханов.

Апарати ШВЛ експерт-класу вартістю 1,2 мільйона гривень кожен закуплені за рахунок бюджетних коштів на загальну суму 9,6 мільйона гривень.

Нове обладнання дозволяє проводити штучну вентиляцію легенів у пацієнтів з важкими ускладненнями COVID-19. Ці апарати можна адаптувати до будь-якого пацієнта, забезпечуючи кисневу підтримку в індивідуальному режимі, незалежно від ступеня пошкодження легенів, його ваги і віку.

Нові апарати ШВЛ будуть встановлені в боксованому відділенні інфекційної лікарні, де зараз завершується розводка кисню на 40 додаткових реанімаційних місць. Наразі в інфекційній лікарні, з урахуванням нової поставки, є 19 апаратів ШВЛ, в тому числі 14 - експерт-класу.

У мерії уточнили, що ще п'ять апаратів ШВЛ минулого тижня представники соціально відповідального бізнесу придбали для трьох інших медустанов: по два - для міських клінічних лікарень №1 і №10 та один - для пологового будинку №2, який є базою для госпіталізації вагітних і породіль з респіраторними інфекціями.

Як повідомив напередодні головний лікар Одеської обласної лікарні Юрій Гульченко, у разі потреби лікарня, що визначена обласним штабом медичною установою "третьої хвилі" у боротьбі з COVID-19, теж зможе прийняти на лікування 70 пацієнтів, уражених коронавірусом. Уже підготовлені палати з подачею кисню до апаратів ШВЛ, є 70 досвідчених анестезіологів і реаніматологів.

На складі лікарні вже заготовлено необхідних медикаментів більш як на 2 мільйони гривень, а найближчими днями очікується додаткова поставка препаратів, що входять до протоколу лікування пацієнтів з діагнозом COVID-19, майже на 7 мільйонів гривень. Крім того, персонал профільного відділення додатково очікує ще 8 тисяч захисних комбінезонів, 50 шприцевих насосів, 10 апаратів ШВЛ та іншу медапаратуру.

Фото: omr.gov.ua