Житомирським лікарням безкоштовно передали понад 800 пар медичного взуття

Трьом лікарням Житомира благодійник передав понад 800 пар медичного взуття, яке легко дезінфікується.

Про це повідомив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин у Facebook.

«Сьогодні відвезли 810 пар спеціалізованого медичного взуття ТМ inblu для працівників трьох житомирських лікарень – КП "Лікарня №1", Житомир, КП "Лікарня №2 імені В.П. Павлусенка" Житомирської міської ради та Дитяча лікарня імені В. Й. Башека», - йдеться у повідомленні.

Трьом лікарням Житомира благодійник передав понад 800 пар медичного взуття / Фото: facebook/Сергій Сухомлин

Мер наголосив, що таке взуття зручне, практичне і його легко дезінфікувати.

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Як повідомляв Укрінформ, у Житомирі підприємство, що виготовляє зоотовари, переобладнало один із цехів для пошиття медичних масок.

Фото: facebook/Сергій Сухомлин