Дніпропетровська ОДА придбала 57 апаратів ШВЛ

Дніпропетровська ОДА вже придбала 57 апаратів ШВЛ, в планах – ще 16.

Про це повідомив очільник області Олександр Бондаренко, поінформували у пресслужбі Дніпропетровської ОДА.

«Апарати штучної вентиляції легенів життєво необхідні під час епідемії коронавірусу. Закуповуємо таке обладнання для госпітальних баз регіону. Вже придбали 57 апаратів ШВЛ. Закупку робили через систему електронних держзакупівель Prozorro за оптимальною ціною – враховуючи актуальний курс долара, комплектацію, гарантію, доставку. На це витратили понад 46,4 млн грн», – зазначив Олександр Бондаренко.

Зазначено, що апарати, придбані ОДА, мають довшу гарантію та балон кисню до кожного приладу.

Загалом Дніпропетровська ОДА планує придбати 73 апарати ШВЛ.

Як повідомлялося, станом на ранок 7 квітня в Україні зареєстровано 1462 випадки захворювання на COVID-19, з них 104 дитини. Розглянуто 6385 підозр.

У Дніпропетровській області зафіксували 26 випадків коронавірусу. Чотири людини вже подолали COVID-інфекцію.

Фото: adm.dp.gov.ua