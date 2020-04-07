На Кіровоградщині коронавірус підтвердили ще у восьми медиків

На Кіровоградщині серед усіх інфікованих коронавірусом - 21 медик. Це на 8 випадків більше, ніж напередодні, 6 квітня.

Про це повідомляє пресслужба Кіровоградської ОДА.

"На Кіровоградщині лабораторним методом підтверджено 54 випадки захворювання на коронавірус, із яких 1 летальний. Серед числа хворих – 21 медик", - йдеться у повідомленні.

За словами голови ОДА Андрія Балоня, йдеться про 18 працівників обласного госпіталю та трьох працівників обласної лікарні.

Загалом COVID-19 діагностовано у 40 жителів Кропивницького, шістьох жителів Кропивницького району та трьох жителів Долинського району. Окрім цього, під час перебування в Кіровоградській обласній лікарні коронавірус підтвердили в пацієнтки з села Мар'ївка Компаніївського району, 1 чоловіка з с. Паліївка Маловисківського району та 1 чоловіка з смт Вільшанка. Вони продовжують перебувати на стаціонарному лікуванні.

На Кіровоградщині 23 людини, інфікованих COVID-19, мають легкий перебіг хвороби й перебувають вдома на самоізоляції. 30 людей госпіталізовані. Із них 2 - у Долинській ЦРЛ, 18 - у Центральній міській лікарні в Кропивницькому, 10 - у Кіровоградській обласній лікарні.

9 пацієнтів знаходяться у важкому стані з причин, не пов'язаних безпосередньо з COVID-19. Зокрема, йдеться про серцево-судинні захворювання, політравми й кому. 17 пацієнтів - у середньому стані важкості, 4 пацієнти - у стані ближче до задовільного.

Як повідомляв Укрінформ, учора, 6 квітня, на Кіровоградщині коронавірус було зафіксовано у 13 медичних працівників. Більшість з них - із Кіровоградського обласного клінічного госпіталю ветеранів війни.

Станом на ранок 7 квітня в Україні 1462 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 143 нові випадки.