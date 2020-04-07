На Вінниччині кількість хворих із COVID-19 зросла до 81

На Вінниччині станом на 11.00 вівторка хворих з лабораторно підтвердженим захворюванням на COVID-19 побільшало до 81, за добу зафіксовано 6 нових випадків.

Про це йдеться у повідомленні Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ.

«Станом на 11.00 годин 7 квітня 2020 року на території Вінницької області зареєстровано 177 підозр на COVID-19. У 81 випадку виявлений коронавірус, у тому числі у 7 дітей», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, упродовж останньої доби досліджено 121 зразок матеріалів від осіб з підозрою на коронавірусну інфекцію та від контактних осіб. В 6 випадках отримано позитивний результат.

Лабораторно підтверджені випадки зареєстровані: місто Вінниця - 55, Гайсинський район - 9, Вінницький, Хмільницький район - 3, Жмеринський, Крижопільський, Ямпільський райони – по 2, місто Ладижин, Липовецький, Тростянецький, Тиврівський, Чернівецький районах по одному випадку.

Наразі у лабораторному центрі є в наявності 31 набір реагентів для проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 7 квітня в Україні 1462 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 143 нові випадки.