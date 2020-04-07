Поліція спростовує, що буковинка померла після штрафу за порушення карантину

Інформація про смерть буковинки, яка настала після накладення штрафу за порушення правил карантину, зокрема, продаж молока, не відповідає дійсності.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області.

"У мережі Інтернет розповсюджується інформація про нібито смерть пенсіонерки у Чернівецькій області після накладення штрафу. У публікаціях вказано, що в жінки стався серцевий напад після того, як на неї було складено адміністративний протокол за продаж молока на вулиці під час карантину. Співробітники поліції Чернівецької області перевірили вказану інформацію. Серед протоколів, складених у період карантину за статтею 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення, немає жодного щодо жінок, які б здійснювали торгівлю на вулиці. Тож інформація про смерть жінки на Буковині після накладення штрафу у розмірі 17 тисяч гривень не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські закликають громадян не піддаватися паніці та дотримуватися карантинних обмежень, а журналістів – перевіряти інформацію та використовувати відомості лише з офіційних джерел.

Новину про смерть жінки 6 квітня розповсюдив сайт "Закарпатські оголошення". Посилаючись на джерело, видання написало, що "у сусідній області жінка, що торгувала молоком у людному місці, також поплатилася штрафом у розмірі 17 тисяч гривень. Для бабусі це стало такою трагедією, що вона мало не втратила розум. Приїхавши додому в село, відчула погіршення самопочуття і через кілька годин померла від серцевого нападу".

Незважаючі на відсутність посилань, новину передрукували інші ЗМІ.