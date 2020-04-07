У Трускавці перевірили майже половину заробітчан, тести на коронавірус негативні

У місті Трускавець на Львівщині майже половині заробітчан, які повернулись додому, спецбригади медиків зробили тести на коронавірусну інфекцію COVID-19, всі негативні.

Про це 7 квітня у Facebook повідомив Трускавецький міський голова Андрій Кульчинський.

«В Трускавці зараз 65 прибулих з-за кордону. Сьогодні вже втретє виїздить бригада медиків для проведення тестів. Вже зроблено 29, зараз планується зробити ще 25», - повідомив очільник міста.

Він зазначив, що жінка, яку з околиці Трускавця вчора госпіталізували в обласну інфекційну лікарню з підозрою на коронавірус, ще обстежують. Хворих на коронавірус у місті не підтверджено.

За словами мера, за останню добу в лікарню звернулися 5 людей з ГРЗ і 2 - з гострим бронхітом.

В місті постійно проводиться протиепідемічна агітація ЗМІ і на бордах. В посиленому режимі працює трускавецька поліція, ексцесів не було, констатував Кульчиннсткий.

Рятувальники ДСНС сьогодні продовжують проводити знезараження будинків, додав він.

Як повідомлялося, станом на ранок 7 квітня в Україні зареєстровано 1462 випадки захворювання на COVID-19, з них 104 дитини. Розглянуто 6385 підозр.

У Львівській області – 29 хворих на COVID-19.