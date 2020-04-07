У Тернополі виписали з лікарні чотирьох дітей та двох дорослих, які хворіли на COVID-19

У Тернополі чотирьох дітей та двох дорослих, які хворіли на коронавірус, напередодні виписали з лікарні.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Тернополя.

«Шістьох хворих, а це – четверо дітей та двоє дорослих, у яких був виявлений коронавірус, виписали з лікарні. Вони наразі перебувають на самоізоляції вдома. Їхній стан задовільний, практично, вони здорові, але задля можливого запобігання поширенню інфекції їм краще побути на самоізоляції вдома», - сказала на відео завідувач інфекційного відділення Тернопільської міської дитячої лікарні Ольга Дивоняк.

Як повідомили сьогодні кореспонденту агентства у Тернопільському штабі для боротьби з коронавірусом, зараз у Тернопільській міській дитячій лікарні перебуває 5 пацієнтів з підтвердженим COVID-19. Троє з них - діти. Загалом, з лікарні вже виписали 5 дітей і трьох дорослих.

Читайте також: Головна санлікарка Тернопільщини спростувала фейк про 300 хворих

За даними обласного лабораторного центру на 10 годину ранку на Тернопільщині лабораторно підтверджено 168 випадків захворювань на коронавірус.

Всього в Україні підтверджено 1462 випадки захворювання коронавірусом.