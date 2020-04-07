Нібулон спрямував на боротьбу з коронавірусом 17 мільйонів

Компанія «НІБУЛОН» в рамках заходів по боротьбі з епідемією коронавірусу вклала 17 мільйонів гривень в ремонтні роботи та придбання медичного обладнання, зокрема, у Миколаївський обласний центр лікування інфекційних захворювань.

Про це повідомила головний лікар центру Світлана Федорова у Facebook.

"У відділенні реанімації встановлені додаткові точки подачі кисню і можливість подавати його хворим збільшилася вдвічі. Забезпечені роз'єми кисневі додатково під два апарати ШВЛ. У кризовому респіраторному центрі підключені до кисневих концентраторів ще 2 апарати (додатково, крім реанімації). Змонтовані конструкції, що розділяють чисті і брудні зони в центрі. Виконуються монтажні роботи кисневих мереж до 50-55 точок подачі кисню. Встановлюється нове обладнання для знезараження потенційно небезпечного матеріалу, яке лікарня не могла оновити довгі десятиліття. А ще костюми, халати та багато чого іншого", - наголосила Федорова.

За словами керівника компанії "НІБУЛОН" Олексія Вадатурського, допомога лікарні буде надаватися й надалі.

"Сума наших витрат уже становить майже 17 мільйонів гривень. Але ми продовжуватимемо. Всього за тиждень ми "під ключ" змонтували додаткову лабораторію на базі Миколаївського обласного лабораторного центру, її вартість сягає майже 200 тисяч євро. Оснастили її всім необхідним обладнанням від кращих американських та європейських виробників, передали тест-системи німецького виробництва", - зазначив Вадатурський.

За його словами, у найближчі два тижні планується налагодити нову кисневу мережу, яка забезпечить лікування 80 пацієнтів, доставити до 16 квітня нові апарати ШВЛ та до 12 квітня змонтувати сучасну електричну дезінфекційну камеру тощо.

Як повідомляв Укрінформ, Миколаївська облдержадміністрація відмовилася виконувати рішення обласної ради, яким 27 березня виділила 109 мільйонів гривень на заходи боротьби з коронавірусом, посилаючись на його незаконність. Каменем спотикання стали 36 млн грн, які депутати виділили додатково до запропонованих ОДА 72 млн.