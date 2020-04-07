На Житомирщині локалізували лісові пожежі площею понад 200 гектарів

На Житомирщині локалізували лісові пожежі площею понад 200 гектарів

Фото
Укрінформ
На Житомирщині вдалося локалізувати частину лісових пожеж, що охопили понад 200 гектарів території.

Про це інформує Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства у Facebook.

«У Замисловицькому та Радовельському лісництвах Білокоровицького лісгоспу всі осередки загальною площею понад 200 гектарів локалізовано», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Народицькому спецлісгоспі локалізовано осередки в Заліському та Радчанському лісництвах, а в Народицькому, Кліщівському та Базарському – локалізація пожежі наразі триває.

Крім того, в Лугинському лісгоспі вдалося локалізувати осередки в Лугинському та Радогощанському лісництвах. Натомість у Повчанському лісництві триває локалізація пожежі орієнтовною площею 11 га.

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Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині до ліквідації лісової пожежі, яка виникла на території Народицького та Кліщивського лісництв ДП «Народицький спецлісгосп», залучено 3 літаки та вертоліт МІ-8, якими здійснено 23 скидів – 154 тонни води.

Фото: Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства, Фейсбук

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