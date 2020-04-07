У Луцьку знову викрали історичний символ міста - статуетку кликуна

У Луцьку вандали викрали статуетку символа міста - кликуна, встановлену біля Східноєвропейського національного університету.

Про це повідомляє пресслужба Луцької міської ради.

"Невідомим зловмисником було по-варварськи вирвано скульптуру кликуна, що знаходилась біля головного корпусу Східноєвропейського національного університету", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, це не перший подібний випадок у Луцьку. У ніч з 6 на 7 листопада 2019 р. викрали мініатюрну скульптуру кликуна Зірка, за тиждень до того встановлену на Театральному майдані, біля Сонячного годинника. Її вдалося повернути. Крім того, 18 жовтня 2018 р. двоє 15-річних лучан вкрали іншу скульптуру кликуна, котрий був розташований по вулиці Лесі Українки. Тоді викраденого кликуна теж вилучили та повернули місту.

Мініскульптури встановлюються в Луцьку в межах започаткованого ще 2015 року проєкту «Луцький кликун».

Кликун – один із головних давніх символів Луцька. В епоху Середньовіччя оповісники повідомляли населенню найрізноманітнішу інформацію: від вшанування полководців до виклику громадян до суду. У Луцьку ж кликуни, крім того, стояли на нічній варті в замку та «кликали» – постійно перегукувалися, а в разі пожежі чи нападу ворогів били на сполох. Саме ритуал «кликання» обумовив появу місцевої назви – кликун.

Фото: utskrada.gov.ua