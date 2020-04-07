На Дніпропетровщині - ще 12 випадків COVID-19

У Дніпропетровській області виявили 12 нових випадків коронавірусу. Захворілі – жителі Дніпра, Першотравенська та Синельниківського району. Серед інфікованих – двоє підлітків.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, поінформували у пресслужбі Дніпропетровської ОДА .

«Сьогодні провели в обласному лабораторному центрі масове тестування. Перевірили 94 жителі області на наявність COVID-інфекції. Виявили 12 нових випадків. Майже всі, хто підхопив небезпечну недугу, раніше контактували з захворілими. Тому хочу ще раз наголосити мешканцям: не будьте легковажні, дотримуйтеся правил карантину. Скасуйте всі зустрічі зі знайомими та вечірки з друзями. Бережіть себе та близьких!», – підкреслив Бондаренко.

Загалом на Дніпропетровщині зафіксували 26 випадків коронавірусу. Чотири людини вже подолали COVID-інфекцію.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 6 квітня зареєстровано 1319 випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 людей одужало.