Одеська обласна лікарня зможе прийняти до 70 пацієнтів з COVID-19 – головлікар

Одне з профільних відділень Одеської обласної лікарні готове прийняти на лікування до 70 пацієнтів з коронавірусною інфекцією COVID-19.

Про це заявив головний лікар Юрій Гульченко на спільному брифінгу з головою Одеської облдержадміністрації Максимом Куцим, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо виникне потреба, наша клінічна лікарня, що визначена обласним штабом медичною установою "третьої хвилі" у боротьбі з COVID-19, зможе прийняти 70 пацієнтів, уражених коронавірусом. У нас підготовлені палати з подачею кисню до апаратів ШВЛ. Маємо вже частину медпрепаратів, є 70 досвідчених анестезіологів і реаніматологів, яких не треба навчати, як працювати з тяжкими пацієнтами і які знають вимоги протоколу лікування хворих з діагнозом COVID-19", - зазначив Гульченко.

Він додав, що також проведено тренінги з медперсоналом щодо лікування таких пацієнтів.

За його словами, на складі лікарні вже заготовлено необхідних медикаментів більш як на 2 мільйони гривень, а найближчими днями очікується додаткова поставка препаратів, що входять до протоколу лікування пацієнтів з діагнозом COVID-19, майже на 7 мільйонів гривень. Крім того, персонал профільного відділення додатково очікує ще 8 тисяч захисних комбінезонів, 50 шприцевих насосів, 10 апаратів ШВЛ та іншу медапаратуру.

У свою чергу очільник Одеської ОДА уточнив, що ОДА звернулася до обласної ради з ініціативою виділити додаткові кошти на щомісячне преміювання у розмірі 2-3 ставок медпрацівників, які безпосередньо лікуватимуть пацієнтів з діагнозом СOVID-19.

За даними Максима Куцого, у березні-квітні до медустанов області звернулись 373 жителі з підозрою на COVID-19, госпіталізували 264 особи. Зараз на коронавірусну інфекцію перевіряються близько 200 жителів Одещини, підтверджено цей діагноз у 27 пацієнтів.

Крім того, нагадава голова ОДА, в одеському санаторії ім. Пирогова перебувають на обсервації пів сотні осіб, що повернулися з-за кордону. "Людей розмістили на окремому поверсі, на який веде окремий вхід з урахуванням всіх карантинних та санітарно-епідеміологічних приписів. Працює окремий ліфт, яким здійснюється доставка їжі ізольованим людям. Перебувають вони безкоштовно в одномісних номерах, забезпечені всім необхідним - є телевізор, інтернет, чайник", - розповів Куций.

Він додав, що 6 квітня сюди прибудуть ще 30 жителів Одещини, які повернулися зі Стамбула і теж підлягають обсервації. "!Поки Мінфін вирішує питання фінансування цієї категорії людей, ми взяли на себе обов'язок забезпечення цих людей усім необхідним", - наголосив голова ОДА.

Як повідомлялося, в Україні лабораторно підтверджено 1319 випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 людей одужало.