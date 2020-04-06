У лікарнях Луганщини з діагнозом "пневмонія" перевірятимуть на COVID-19

На Луганщині тестуватимуть усіх пацієнтів, які потраплятимуть до лікарень з діагнозом "пневмонія".

Про це повідомляє пресслужба ОДА за підсумками сьогоднішнього засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

"Важливо, що сьогодні в області розпочнуть тестування на COVID-19 усіх, кого госпіталізовано з пневмонією", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Луганській області сформовано 15 постійних і 16 резервних мобільних медичних бригад, які в разі потреби будуть виїжджати на відбір матеріалу.

Крім того, територіям доручено бути готовими до облаштування блокпостів, які знадобляться в разі ізоляції населеного пункту.

За інформацією директора Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Валентина Шкорубського, інфекційні відділення області заповнені на 22%, а кількість хворих на пневмонію зменшується.

Комісія також затвердила перелік закладів, призначених для обсервації населення на період карантину. На сьогодні таких закладів чотири.