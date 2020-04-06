Влада Львівщини допомогла 141 дитині повернутися з навчання у Польщі

Влада Львівщини організувала повернення з навчання Польщі 141 української дитини.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної держажміністрації.

"За сприяння Львівської обласної державної адміністрації організовано повернення в Україну 141-ї дитини. Усі вони є громадянами України та навчаються у повіті Члухів (Республіка Польща)", - йдеться у повідомленні.

Зазначають, що служба у справах дітей ОДА спільно з департаментом міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва, управління транспорту та зв’язку забезпечила перетин кордону, супровід представника служби у справах дітей по дорозі від КПП «Корчова-Краковець».

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Діти, які повернулися з Польщі, родом з Київської, Одеської, Черкаської, Чернігівської, Львівської, Житомирської, Харківської та інших областей України.

Як повідомлялося, за рішенням уряду, з 7 квітня державний кордон України можна буде перетнути лише автотранспортом у 19 пунктах пропуску.

Тимчасово закриті пункти пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного, автомобільного сполучення.

Водночас, згідно з рішенням Кабміну, може відбуватись повернення українців спецрейсами - повітряним або залізничним транспортом.