Влада Львівщини допомогла 141 дитині повернутися з навчання у Польщі
Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної держажміністрації.
"За сприяння Львівської обласної державної адміністрації організовано повернення в Україну 141-ї дитини. Усі вони є громадянами України та навчаються у повіті Члухів (Республіка Польща)", - йдеться у повідомленні.
Зазначають, що служба у справах дітей ОДА спільно з департаментом міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва, управління транспорту та зв’язку забезпечила перетин кордону, супровід представника служби у справах дітей по дорозі від КПП «Корчова-Краковець».
Діти, які повернулися з Польщі, родом з Київської, Одеської, Черкаської, Чернігівської, Львівської, Житомирської, Харківської та інших областей України.
Як повідомлялося, за рішенням уряду, з 7 квітня державний кордон України можна буде перетнути лише автотранспортом у 19 пунктах пропуску.
Тимчасово закриті пункти пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного, автомобільного сполучення.
Водночас, згідно з рішенням Кабміну, може відбуватись повернення українців спецрейсами - повітряним або залізничним транспортом.