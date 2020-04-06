У Слов’янську сьогодні запрацювала лабораторія, де діагностуватимуть COVID-19

У Донецькому обласному центрі з профілактики та боротьби зі СНІД у Слов’янську сьогодні запрацювала лабораторія, яка діагностуватиме COVID-19, тож зразки не треба буде відправляти до Києва.

Про це 6 квітня на брифінгу в Краматорську заявив заступник начальника управління – начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров’я та забезпечення лікарськими засобами управління організації та розвитку медичної допомоги населенню Олександр Педенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Лабораторія з сьогоднішнього дня запрацювала в місті Слов’янськ. На цей час 18 зразків (для підтвердження або спростування зараження на COVID-19) знаходяться в роботі», - сказав Педенко.

Він зазначив, що станом на сьогодні близько 5,5 тис. досліджень можна зробити в цій лабораторії. На її оснащення кошти виділила Донецька облдержадміністрація. «Близько 1 млн грн було витрачено облдержадміністрацією на придбання ампліфікатора, також було придбане інше необхідне лабораторне обладнння», - констатував Педенко.

Як повідомляв Укрінформ, у Донецькій області підтверджено 9 випадків COVID-19: 6 - в Маріуполі, 1 - в Бахмуті, 1 – в Білозерську, та 1 – в Дружківці, летальний.

В Україні на ранок 6 квітня 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужало.

Кабмін до 24 квітня оголосив по всій Україні надзвичайну ситуацію, та було продовжено карантин для запобігання захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19.